Opel verkleedt Chevrolet Spark, doopt hem Karl

Door: BV

General Motors is niet de meest rechtlijnige autobouwer ter wereld. Dat is bekend. En zo komt het dus dat Opel op amper één decennium tijd moest opschuiven naar het premiumsegment om plaats te maken voor Chevrolet, om vervolgens weer te moeten afdalen. Dat laatste omdat de toplui bij GM na amper 10 jaar op de Europese markt vonden dat Chevrolet het toch niet goed genoeg deed en er de stekker uittrokken. Een beslissing waar Opel niet rouwig om was.

Premium versus toegankelijk

In de eerste premium categorie kregen we van Opel de Adam voorgeschoteld. Klein, maar trendy, personaliseerbaar en niet meteen met een prijskaartje dat je als vlijmscherp kan omschrijven. In de tweede categorie - toegankelijk - komt nu de Karl. Genoemd naar de zoon van Adam Opel, moet die ook weer rationeel ingestelde klanten voor het merk ronselen. Hij heeft vijf deuren, vijf zitplaatsen en zal voor minder dan € 10.000 te koop zijn. In de zomer van volgend jaar is hij er.

Niet uit de lucht vallen

De kleine Opel is in een recordtempo klaargestoomd. En dat betekent dat hij niet uit de lucht komt vallen. Zijn afmetingen zijn niet toevallig erg vergelijkbaar met die van de inmiddels afgevoerde Chevrolet Spark. De Karl meet 3,68m in de lengte. Amper 4cm meer dan de Chevy waarvan hij de structuur overneemt. Opel heeft wel z’n best gedaan om die goed te verkleden. Alle scharnierende panelen, de bumperschilden, wielen, grille, koplampen… het is allemaal nieuw en het ademt de actuele stijl van het bedrijf, met een hoop vouwlijnen en sikkelvormige stijlelementen. En gelukkig is ook het interieur helemaal vervangen. Opel monteert een moderne en vertrouwd ogende boordplank.

Moderne motor

De éénliter driecilinder met 75pk heeft het nooit tot de stadsrakker met vlinderdas geschopt. Maar de Karl krijgt ‘m wel. Samen met een nieuw afgestelde ophanging, stuurinrichting en een hoop elektronische snufjes. Rijstrookhulp, de mogelijkheid om je iPhone of Android-toestel te koppelen, een verwarmbaar stuur, city-stand voor de stuurbekrachtiging of vertrekhulp op hellingen bijvoorbeeld.