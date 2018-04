Is dit de coolste VW-bus ooit?

Door: BV

Klassieke VW-busjes heb je in alle kleuren en vormen. Erg origineel, extreem gepimpt, piekfijn gerestaureerd of in een verwaarloosde ‘rat’-look. Maar deze bus uit 1960 gooit het over een nog andere boeg. Die is gewoon gemaakt om door de sneeuw te ploegen.

Veel VW blijft er niet over

Het ding stond te koop in Canada (helaas, hij is al verkocht) voor een erg redelijke $ 10.000. Daarvoor is hij in elk geval veelzijdig. De rupsbanden op de nieuwe dubbele achterwielen én de ski’s op de gestuurde voorwielen zijn allebei verwijderbaar en normaal rubber voor de zomermaanden zit erbij. Veel VW is er echter niet meer aan. Zelfs de motor is vervangen door die uit een Ford. Geen kleintje trouwens, maar een zes-in-lijn met vier liter inhoud. Want je moet wel wat vermogen hebben om rupsjes in beweging te houden.