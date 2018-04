10 tips om je auto of moto te verkopen

Door: AUTO55

Een auto of moto tweedehands verkopen is een hele bezigheid. En al zeker voor wie het niet gewend is. Het neemt tijd in beslag en in de meeste gevallen wordt dan ook gehoopt dat de vis snel bijt. Bovenal is het belangrijk dat er geen kopzorgen bij komen kijken. Deze 10 tips helpen je op weg...



1. Plaats een advertentie online. Op tweedehandssites is dat (voor particulieren) doorgaans niet betalend. Zet er ook een naam en contactgegevens bij. Advertenties waar enkel een telefoonnummer opstaat, worden doorgaans gemeden. Beslis zelf of je wil worden opgebeld en/of gemaild.

2. Neem scherpe foto's. Van je GEWASSEN (dit kunnen we niet genoeg benadrukken) auto of moto en vanuit verschillende hoeken. Doe dit best bij mooi weer. Van een foto van een auto die op straat geparkeerd staat, wordt vaak afgeleid dat de auto ook vaak op die plek vertoeft. Parkeer het voertuig dus bij voorkeur voor een garagepoort of met een mooie, rustige achtergrond. Als het praktisch haalbaar is om beelden te nemen zonder nummerplaat, dan is dat zeker een aanrader.

Reinig bij auto's ook zeker de binnenkant, neem een kiekje van de koffer, de motor en het onderhoudsboekje. Plaats echter géén foto's van documenten waarop cruciale voertuiginformatie staat, want die kunnen door oplichters misbruikt worden. Zorg ervoor dat stuur en wielen recht staan (of dat tenminste de velg zichtbaar is) en mijd waar het kan reflecties. Hou rekening met tegenlicht. Bij duurdere auto's raden we uiteraard af om de koets voor de deur te parkeren. Bewerk in geen enkel geval de foto's met Photoshop of soortgenoten. Zulke ingrepen doen twijfelen aan de echtheid van de foto's en doen vermoeden dat er verborgen gebreken zijn. Papieren vloermatjes doen het ook altijd goed. Als kers op de taart, zeg maar.

3. Hang er een prijskaartje aan vast. Zet er desnoods bij dat er te onderhandelen valt. De meeste online-bezoekers haken al af als ze niet zonder wisselend telefoon- of e-mailverkeer weten hoeveel het hen gaat kosten en bovendien staat het onmiddellijk vergelijkwerk in de weg. Onderzoek wat anderen voor een gelijkwaardige twee- of vierwieler vragen en hou daar rekening mee.

4. Wees volledig in de beschrijving. Met inbegrip van waar de auto of moto vandaan komt, het aantal vorige eigenaars, de staat van het voertuig... Geef ook zo veel mogelijk technische gegevens op. Is je auto steeds rookvrij gebleven of gaat het om een binnenslaper? Geef dat dan te kennen.

5. Adverteer in meer dan één taal. Let ook op je taalgebruik en probeer het aantal schrijffouten te beperken.

6. Een volledig onderhoudsboekje is troef. Wie alles netjes bijhoudt, beklaagt zich dat bij een verkoop nooit. Het wekt bij een geïnteresseerde vertrouwen op en toont aan dat het voertuig steeds netjes onderhouden werd. Als je zelf voor het onderhoud instond, probeer dan aan te tonen dat dit steeds correct en tijdig gebeurde.

7. Hou rekening met de kilometerstand. Deze opgeven is uiteraard noodzakelijk (je kan als bonus er ook een foto van nemen), maar zorg er ook voor dat het cijfer niet meer (te veel) wijzigt. Wie wil verkopen met bijna een mijlpaal op de teller, doet dit ook best voordat deze overschreden is. Net zoals 999 euro er geen 1000 is.

8. Laat testrijden toe. Of toch bij auto's. Maar weer valse kopers die uit zijn op plezierritten en zet je steeds naast de bestuurder. Een kwartiertje rijden zou voor een potentiële koper zeker moeten volstaan om te weten hoe de vork aan de steel zit.

9. Schakel een kenner in. Iemand die verstand heeft van auto's en van de gangbare prijzen op de markt van tweedehandswagens. AIs de geïnteresseerde daar ook in thuis is, versterkt het je positie tijdens de onderhandelingen.

10. Pas op voor oplichters. Zelf opgestelde afbetalingsplannen, voorstellen om de transactie uit te voeren op een afgelegen plaats en dergelijke meer moeten absoluut gemeden worden. Aanvaard best een gecertificeerde cheque of laat de koper via overschrijving betalen. Zorg voor een gedrukt contract in twee exemplaren, met vermelding van de identiteiten (incl. identiteitskaart- en/of rijksregisternummer, woonplaats, gsm- en/of telefoonnummer, e-mailadres), het type en de kleur van het voertuig (incl. chassisnummer!), de te betalen prijs, de datum van opstelling en uiteraard een handtekening. Vraag eventueel een voorschot, maar geef de auto pas mee ná (geldig bewijs van) ontvangst van de gevraagde som. Volgens de wet moet de koper voor de verkoop overigens zelf naar de technische keuring gaan.