Te koop: Paul Walkers Nissan Skyline GT-R R34 uit Fast & Furious 4

De Nissan Skyline GT-R R34 uit de actieprent Fast & Furious 4 staat te koop. In gebruiksklare staat en met slechts 6.000km op de teller. Het exemplaar in kwestie werd in de film bestuurd door wijlen Paul Walker, zowat de hoofdrolspeler van de reeks, en wat meer is: van alle gebruikte exemplaren is het het enige dat de GT-R-badge waardig mocht dragen. Zijn acht dubbelgangers waren immers allen vermomde VW's.

Extra krachtig

Onder de kap ligt de gewoonlijke 2.6l zes-in-lijn vergezeld door twee turbo's en een interkoeler van Turbonetics. Naar verluidt zou er 550pk worden opgewekt, een vermogen dat via een zesbak van Getrag in de hoeken wordt geduwd. En om die krachtsensatie in de verf te zetten, rust de Jap op wielen van Volk Racing en werd bij Nismo gewinkeld voor een bumper, zijschorten, een uitlaat en een verlaagde vering. Een rolkooi, een Momo-stuurwiel en zelfs een head-up-display zitten ook in het pakket begrepen. Een achterbank is er niet.

Niet goedkoop

De prijs is op aanvraag. Maar voor een klein bedrag zal de Skyline de deur niet uitgaan. De waarde ervan wordt momenteel geschat op € 750.000 en meer, en aangezien Walker (waarvan de autocollectie eerder al te koop werd aangeboden) niet meer onder de levenden is, zou de uiteindelijk verkoopsom wel eens aanzienlijk hoger kunnen liggen. Liefhebbers met veel geld boeken dus best snel een ticketje München. Daar staat de vierwieler momenteel netjes gestald bij GT-A International Ltd.