Rijdt James Bond volgend jaar met een Fiat 500?

Ondanks zijn stoer uiterlijk is Daniel Craig niet de mannelijkste James Bond die al aan bod is gekomen in de reeks. De blonde spierbundel kreeg al een zonneslag op de set, kan naar verluidt niet met een manuele versnellingsbak overweg en heeft een borstkas die gladder gewaxt is dan de benen van Tom Boonen. En om 's mans reputatie op dat vlak nog wat verder de dieperik in te duwen, werd volgens verschillende bronnen beslist om 007 in zijn volgende avontuur met een (ongespecifieerde) Fiat 500 te laten rondscheuren in de kleine straatjes van Rome. Het wordt weliswaar een korte rit, waarvan de opnames in februari en maart van volgend jaar zullen plaatsvinden en die zou eindigen met een crash. In de vele minuten die James niet in de 500 doorbrengt, zal hij wellicht ook wat exotischer rollend materieel ter beschikking krijgen. Een Aston Martin, voor de verandering?

De release van de 24ste Bondfilm staat gepland voor eind volgend jaar. De volledige titel is nog niet bekend, wel dat Sam Mendes (bekend van onder meer Skyfall en American Beauty) instaat voor de regie. Meer weten over de auto's van James Bond? Hier vind je de coolste exemplaren op een rij.