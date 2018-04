Duitse politie-BMW's in de clinch op weg naar overval

Door: AUTO55

Op 2 december jongstleden om kwart voor twee 's middags werd alarm geslagen vanuit een bank in het Beierse Bamberg. Meerdere politievoertuigen werden erop uitgestuurd om in sneltempo ter plaatse te geraken. Twee daarvan bereikten de eindmeet echter net niet. Dat zijn: een zilvergroene BMW 5- en 3-reeks Touring die op elkaar inreden op weg naar de bank. Blijkbaar was één van de bestuurders niet aandachtig genoeg, terwijl de andere zou zijn afgeleid door een vrachtwagen. Gelukkig vielen er geen gewonden. En het hold-up alarm? Dat bleek vals.