eCall verplicht in alle nieuwe auto's vanaf 2018

Door: AUTO55

Vanaf 31 maart 2018 moeten alle nieuwe auto's en bestelbussen met een eCall-systeem uitgerust zijn. Dat belt automatisch de hulpdiensten na een ongeval. De beslissing, genomen door het Europees parlement, weegt voor sommigen zwaar. Zo kan de locatie van elk voertuig bepaald worden op basis van GPS-signalen, ook al komt er nog een wet bij kijken die stelt dat een auto opsporen enkel mag nadat die in een ongeval betrokken is geraakt. De dienst 112 zou zowel de exacte locatie van het voertuig als het type en de brandstof kunnen bepalen. Europa bekijkt of ook bussen en vrachtwagens ermee uitgerust moeten worden. En oh ja, eCall wordt 'gratis' voor iedereen, zo wordt gezegd.