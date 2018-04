Maserati opent derde Belgische dealer

Door: BV

Tot en met oktober van dit jaar werden er in ons land 304 nieuwe Maserati’s aan de man gebracht. Dat is meer dan ooit tevoren en het maakt België meteen één van de belangrijkste markten voor het merk. Een aantal dat overigens des te indrukwekkender is als je weet dat ons grondgebied slechts twee officiële verdelers kent: één in Antwerpen en één in Gent. Maar daar is nu verandering in gekomen.

Maserati Brussel

Op het Evere Square in Brussel werd zopas het derde verdeelpunt van het land geopend. Het merk is immers van plan om nog verder door te groeien. Afgelopen jaar kon Maserati vooral teren op de Ghibli met dieselmotor, maar de komende tijd wordt er ook een Levante SUV en een Alfieri sportwagen verwacht. Het blijft wel nog een beetje koffiedik kijken wanneer dat exact realiteit wordt.