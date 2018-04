Abarth 695 Biposto is 3,5m lange supercar

Door: BV

De Biposto is een eerbetoon aan het 50-jarige jubileum van de 695. In het Abarth-gamma is het met de 500 en 595 al niet behelpen, maar er is altijd nog een overtreffende trap. In dit geval betekent dat 190pk, uit een 1,4l benzinemotor met turbo. Dat mag dan wat magertjes lijken - het is het hoegenaamd niet. De weegschaal slaat immers niet verder door dan 997kg. Vanuit stilstand gaat dit ding naar 100 in 5,9 seconden en het is pas welletjes bij 230km/u. En geloof ons, in een auto van drieënhalve meter is dat loeihard.

High-performance-onderdelen

Abarth heeft werkelijk alles uit de kast gehaald. De naam verklapt al dat de achterbank sneuvelde, maar er zijn nog wel meer pure race-elementen. Kijk even naar de zijruiten. Juist, daar zitten schuifraampjes in. Direct uit de racerij overgenomen en gemaakt van het ultralichte polycarbonaat. Brembo schrijfremmen, een Akrapovic uitlaatsysteem, instelbare schokdempers, lichtgewicht 18-inch OZ velgen en natuurlijk kuipstoelen… het is slechts een greep uit de specifieke uitrusting.

Heeft de kleine sprinter ook een prijs?

Ja, maar je hebt er nog niet alle toeters en bellen voor. Bijbetalen moet bijvoorbeeld voor de speciale raceversnellingsbak. Maar wie echt wil, kan hem vanaf € 40.500 op de oprit parkeren.