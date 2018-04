BMW i8 houdt wel van een vuurtje

Door: BV

BMW heeft een nieuwe showstopper. We hebben het uiteraard over de i8, die vleugeldeuren, een elektromotor en een 1,5l driecilinder inschakelt om een mini-CO2 te koppelen aan een maximale wow-factor. Maar wie een model heeft dat tussen 16 mei en 16 september is gebouwd, zou wel eens meer spektakel kunnen krijgen dan gehoopt. Die worden immers door het bedrijf teruggeroepen om spontane brandjes te vermijden.

Eén slechte bout

Een brandstoftank is geaard natuurlijk. En daarvoor zit er een bout in de tank waaraan een massakabel is bevestigd. In tegenstelling tot heel wat technologie aan de i8 is dat iets wat al een eeuw in elke auto zit. Maar toch heeft BMW het nog niet helemaal onder de knie. Een inferieure (lees: knullige) lasnaad tussen tank en bout kan een brandstoflek veroorzaken. En omdat er een hittebron in de buurt zit, is brand dan niet uit te sluiten.

Hoeveel?

Het aantal Belgische i8’s dat nu voor een herstelling op kosten van BMW naar de garage mag, is nog onbekend. In Duitsland gaat het om 170 stuks, in de VS zijn dat er zelfs 223.