Nieuwe VW-baas slecht nieuws voor de liefhebber

Door: BV

Hij heet Herbert Diess, is 56 en hij maakt sinds 2007 deel uit van de raad van bestuur bij BMW. Daarnaast is hij ook de grote baas van de ontwikkelingsafdeling. En nu verkast hij naar Volkswagen waar hij Martin Winterkorn zal opvolgen aan het hoofd van VW. Die laatste blijft weliswaar voorzitter van de raad van bestuur. Evenmin niet onbelangrijk - de carrièremove zorgt voor een heuse stoelendans bij BMW. Maar liefst vier toplui veranderen er van functie.

Meer winst

“ Onder Diess werd de ‘Freude am Fahren’ slogan uitgehold ”

Diess mag bij Volkswagen vooral de winst een duw in de rug geven. Het bedrijf verdient volgens de aandeelhouders nog onvoldoende geld aan elke auto (niet dat die ooit tevreden zijn) en dat is net het punt waarop Diess kon scoren in München. Onder zijn bewind ging de ontwikkelingskost van nieuwe BMW’s met miljarden achteruit. Hij deed dat onder meer door het aantal platformen te beperken en (uiteraard) door goedkopere onderdelen te monteren. Onder Diess werd de ‘Freude am Fahren’ slogan uitgehold, maar wie aandelen van het bedrijf heeft, werd wel getrakteerd op een hoger dividend.