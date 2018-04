GLE Coupé is de meest patserige Mercedes in tijden

Door: BV

Mercedes heeft de eerste officiële informatie over de GLE Coupé de wereld in gestuurd. Net als de BMW X6 (waar de mosterd vandaan komt uiteraard) is hij hoog, zwaar, heeft hij vijf deuren, is het dus helemaal geen coupé en kan hij op vlak van sportiviteit nooit tippen aan voertuigen die een normaal zwaartepunt hebben. Maar de daklijn loopt sneller af dan bij de Mercedes ML waar hij de ingewanden van leent (en die binnenkort in het kader van een vereenvoudigde naamgeving wordt herdoopt naar GLE) en dat betekent dat de Duitsers met de naam zullen weg geraken. De opstelling van de achterste lichtblokken verwijst ook netjes naar die van de S-Klasse Coupé (die voorheen CL heette).

Meer plastic, meer chroom

Alsof zo’n SUV Coupé nog niet genoeg op twee benen hinkt, moet je er als designer ook nog enkele stoere elementen aan toevoegen zonder dat het goedkoop of overdreven onelegant oogt. Dat eerste wordt gedaan door enkele kunststoffen elementen tegen de koets te kleven, terwijl een flinke dosis chroom het tweede objectief realiseert. Een dubbele uitlaatlijn en gigantische wielen zijn standaard. Kleiner dan 20-duim monteert Mercedes niet. 21 of 22” kan je ook krijgen. Dan mag Mercedes nog vierwielaandrijving voorzien, op terrein kan je er dus niets mee aanvangen.

3 versies

Later worden er ongetwijfeld nog een hoop andere varianten in het gamma gefietst, maar starten doen we met drie motoren. Eén diesel, één benzine en één AMG (die natuurlijk ook op benzine rijdt).

De diesel krijgt GLE 350 d 4Matic op de kofferklep en voorziet de bestuurder in een krachtreserve van enerzijds 258pk en anderzijds een erg gezonde 620Nm. Dat is 200Nm meer dan de GLE 400 Matic uit z’n biturbo 3-liter zescilinder puurt, maar deze benzine heeft wel een uitgebreidere paardenstal. 333 stuks om exact te zijn. En dan is er nog de GLE 450 AMG die een opgevoerde variant van dezelfde motor tussen de voorwielen heft. 367pk en 520Nm sterk, met een negentrapsautomaat en een luchtophanging die de bodemvrijheid doet krimpen als het snel gaat.

Agressiever

Natuurlijk oogt die AMG aan de buitenzijde wat agressiever. En ook binnenin word je op een aangepaste vormgeving getrakteerd. Een sportstuur, sportzetels en zowel zilveren als houten accenten zijn standaard. Maar nappaleder voor het stuur, aluminium pedalen, pianozwarte accenten en sierlijsten in koolstofvezel is er alleen voor de krachtigste uitvoering.