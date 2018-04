Op komst: kleine driecilinders voor grote Volvo's

Door: BV

Aan downsizing valt niet te ontsnappen. Constructeurs hebben het decennia lang vermeden. Omdat grotere, minder hoogtechnologische motoren betrouwbaarder zijn. Omdat het makkelijker is. En stiekem ook een beetje omdat zo’n kleine motor vooral op papier minder verbruikt. Maar onder druk van een CO2-georiënteerd belastingstelsel, gaat nu elk merk eraan. Volvo doet lustig mee. Zelfs in de gigantische nieuwe XC90 zitten alleen viercilindertjes. Volvo heeft er nu met maximaal 450pk. Je kan er donder op zeggen dat die geen 300.000km zullen doen. Maar de kleinere modellen zullen het met nog een cilinder minder moeten stellen. Driepittertjes dus in je Volvo.

Elektrische turbo’s

Om zo veel mogelijk vermogen en trekkracht uit elke cilinder te puren, grijpt Volvo naar nieuwe turbotechnologie. Elektrische exemplaren dus. De 1,5l blokjes zullen in eerste instantie gebruikt worden in modellen tot de S60. Ze zullen voldoen aan de Euro 7 uitstootnorm. Benzines staan eerst op de lijst, maar de diesels volgen.