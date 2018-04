Brandweer moet trager uitrukken bij noodgeval

Door: ADD

Als het brandt, moeten vrijwilligers van de brandweer snel naar de kazerne en mogen daarom mits oplettendheid met hun auto harder dan toegestaan rijden. Dat is echter buiten een stadje in een het Duitse Hessen gerekend, zij laat de hulpverleners in eigen buidel tasten.

Op weg naar ernstig ongeval

Toen een brandbestrijder na een noodalarm met zijn privé auto naar de blusvoertuigen snelde, werd hij onderweg geflitst en kreeg daarvoor van de gemeente Lohfelden (in de buurt van Kassel) een boete van € 15 opgelegd omdat hij 9 km/u te snel reed. De man rukte nochtans voor een ernstig ongeval uit waarbij een persoon geklemd zat.

Bezwaarschrift haalt niets uit

Dat brandweerlui een boete in bus de bus krijgen, is op zich logisch. Wie achter een flitscamera zit, kan namelijk niet weten door wie de te snel rijdende auto bestuurd wordt. Maar dat de boete ondanks een bezwaarschrift achteraf effectief betaald moet worden, is eerder uitzonderlijk. De Duitse gemeente houdt evenwel voet bij stuk. Op de website van een plaatselijke krant wordt over het voorval heftig gediscussieerd. Een van de reacties luidt: “Als er in het stadhuis van Lohfelden brand uitbreekt, rukt de brandweer achterwaarts uit om niet geflitst te worden”.