Dit is de nieuwe Audi Q7

Door: BV

De eerste beelden van de compleet nieuwe Audi Q7 zijn los. En die grote SUV ziet er exact uit zoals je verwacht zou hebben. Wat strakker en met een meer uitgesproken trapeziumvormige grille. Audi houdt vast aan z’n design dat even voorspelbaar als herkenbaar is.

Digitaal dashboard

Aan de binnenzijde merken we, terwijl we nog wachten op de eerste officiële informatie, alvast het geheel digitale instrumentarium op. De Audi TT had het al, en op de jongste VW Passat is het een optie. Dus deze grote SUV kan ook niet zonder.

Onderhuids vernieuwend

Aan de buitenzijde is er dan weinig revolutionairs aan de hand, maar onderhuids is het nieuws spannender. De Q7 staat voortaan immers op Audi’s MLB Evo-onderstel (met de motor in lengterichting). Dat is vooral een stuk lichter dan dat van de actuele Q7. Naar verwachting zet de nieuweling ruim 350kg minder op de weegschaal. Dat zal een heilzame werking hebben op de prestaties en het verbruik.

Welke versies

We rekenen alvast op dieselversies met een elektrische turbo. Die drieliter V6 is al voorgesteld. En we mikken ook op een dieselhybride, waarschijnlijk met diezelfde zescilinder diesel als basis. Daarnaast mag je je verwachten aan een reeks 6- en 8-cilindermotoren en een SQ7 bovenin het gamma. Nogal wat markten die niet wakker liggen van het brandstofverbruik zitten te wachten op zo’n snelle über-SUV met vier ringen op de grille.

Meer informatie is er binnenkort. De wereldpremière van het nieuwe model staat gepland voor januari op het Autosalon van Detroit.