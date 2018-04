BMW 218i is 1,5l driecilinder

Door: BV

BMW heeft al een driecilinder in z’n Mercedes B-Klasse-kloon 2 Series Active Tourer zitten en legt die 1,5l turbomotor nu ook in de 2 Coupé. Hij is nog steeds 136pk en 220Nm sterk. Meteen goed voor 5,6l/100km als verbruiksgemiddelde terwijl je bereidheid om de centrale af te matten resulteert in een topsnelheid van 212km/u of een honderdsprint in 8,8 seconden. Dat is als je zelf uit zes versnellingen kiest met een pook. De automaat doet het met acht en verspeelt een tiende.

220d met xDrive

Eveneens nieuw is de BMW 220d (natuurlijk ook geen 2,2l) met xDrive. Je aan vier wielen voortslepen was er tot nog toe alleen bij als je de topmotor (met 235i op de kofferklep) nam.