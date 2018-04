Vernieuwde Fiat Doblo Wereldprimeur Autosalon Brussel

Door: BV

Fiat vernieuwt de Doblo. Een nieuwe smoel die wordt samengesteld uit een andere grille, bumperschilden, nieuwe koplampen en zelfs een andere motorkap is de voornaamste aanpassing aan de buitenzijde, ook al vind je achteraan nog een nieuwe kofferklep. Dat het allemaal bekend oogt, is best mogelijk. De bestelwagenvariant onderging deze wijzigingen immers al eind september.

Binnenzijde

Aan de binnenkant noteren we een compleet nieuw dashboard, andere bedieningselementen en een ander stuurwiel. Bovendien is de bekleding grondig aangepakt. Ditmaal beperkt de autobouwer zich niet tot nieuwe stofjes, maar zijn ook de materialen opnieuw bekeken. En wat nieuwe technologie doet z’n intrede in de vorm van een Uconnect infotainmentsysteem met een 5” groot informatiescherm. Wie er één wil zal z’n keuze moeten maken uit vier uitrustingsniveaus.

Wat zit onder de kap?

De Doblo wordt al vanaf volgende week verkocht in z’n opgefrist vorm. Voor tussen de voorwielen kan je kiezen uit volgende mogelijkheden.

- 1.4l benzine (atmosferisch) met 95pk

- 1.4l turbo met 120pk (bestaat ook als bi-fuel met identiek vermogen)

- 1.6l common-rail diesel met 90pk

- 1.6l common-rail diesel met 105pk

- 2.0l common-rail diesel met 135pk

Wereldpremière op Autosalon Brussel

Het 93ste Brusselse Autosalon zal minstens 5 wereldpremières onder z’n dak tellen. Dit is er één van. Te zien op de Fiat-stand in Paleis 5.