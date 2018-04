Schot in de roos: Daihatsu Wake

Door: BV

Daihatsu vertrok begin 2013 uit Europa. De markt voor kleine autootjes was volgens het merk oververzadigd aan het worden. En Daihatsu is een specialist op dat vlak. Ons continent laten voor wat het was, heeft een verliespost van de balans van het automerk gehaald. Verder heeft het merk er geen hinder van ondervonden. In thuisland Japan doet het het de jongste tijd zelfs erg goed, met name in het segment van de Kei-cars. Daarin opereert ook de nieuwe Kopen, die immens populair blijkt. En dan er nu deze gewaagde, geblokte Daihatsu Wake. Die staat nog niet eens bij de dealer en hij breekt al alle verwachtingen.

Wake

Een beetje apart uit de hoek komen in Japan loont. Daihatsu projecteerde een maandelijkse verkoop van 5.000 eenheden van deze Wake. Maar al in z’n eerste maand voorverkoop werden er drie keer zoveel bestelbonnen getekend. Wat er onder de kap ligt, horen we je denken? Wel, Kei-cars mogen nu eenmaal niet veel vermogen leveren. De driecilinder wekt dan ook slechts 52pk op. Of 64 als je de turbovariant bestelt.