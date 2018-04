Het bewijs: BMW komt met 7-zitter

Door: BV

BMW laat geen heilige huisjes heel. Het bedrijf is vastbesloten om in zo veel mogelijk niches een product te parkeren. En dat betekent dat er een aantal principes moeten sneuvelen. In de eighties was een hoog op poten staande auto van het huis uit München nog ondenkbaar. Inmiddels is er een uitgebreide X-Reeks. In de nineties zweerde het bedrijf bij achterwielaandrijving of - in het slechtste geval - vierwielaandrijving. Maar voor Mini kon het toen wel. En middels zijn de eerste BMW’s met die architectuur ook al een feit. En aan het begin van vorig decennium waren er dan wel crossovers van BMW, maar er was geen spoor van monovolumes. En nu is de eerste ook al een feit: de 2 Reeks Active Tourer. En er volgt nog meer nieuws op dat vlak. Een BMW met ruimte voor zeven inzittenden…

Gespot

Een alerte lezer legde deze testexemplaren vast op de digitale plaat. Dat het om een BMW gaat is duidelijk te zien en de lijnen zijn nauwelijks verschillend van die van de 2 Active Tourer. Behalve achteraan. Daar verhult de traditionele camouflageprint op z’n minst een grotere achteroverhang. Daarin zullen dus twee extra zitjes worden gepropt. Als we BMW een beetje kennen zal je ze onder de vloer kunnen verstoppen als je ze niet nodig hebt. Bij de motoren voorzien we weinig of geen verschil met de B-Klasse-kloon die het merk nu al voert.

Te koop in 2015

Lang zullen we niet meer moeten wachten op het busje van BMW. De verkoop start al in de loop van 2015. De eerste aankondigingen zouden dus zomaar nog deze maand kunnen vallen.