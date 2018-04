Nu ook met koetswerk: KTM X-Bow GT4

Door: AUTO55

Om met de X-Bow mee te mogen dingen in het GT4-kampioenschap, heeft KTM samen met Reiter Engineering deze gesloten versie ontwikkeld. Die heeft een stijver chassis, een hoger veiligheidsgehalte en een sterkere tweeliter turbo (nog steeds van Audi), maar is niet gehomologeerd voor de openbare weg. De viercilinder produceert naar verluidt 320pk; zo'n 20pk meer dan in de krachtigste 'gewone' X-Bow. Dat vermogen wordt via een sequentiële zesbak van Holinger richting de achterwielen gestuurd.

De X-Bow GT4 wordt in Europa, de Verenigde Staten en Azië verkocht. Reiter Engineering staat in voor de productie, logistiek, verkoop én levering. De orderboeken openen in april, de prijs per exemplaar bedraagt € 139.000 exclusief taksen. Meer beeld van het model volgt.