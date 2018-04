Hennessey Velociraptor is omgebouwde Ford F-150

Door: AUTO55

Amerikaans tuner en sportwagenfabrikant Hennessey heeft alweer een projectje klaar. Dat is opnieuw een omgebouwde Ford F-150 pick-up geworden die goed 600pk over beide assen verdeelt (Hennessey nam ook de vorige generatie onder handen,nvdr). Voor die krachtontplooiing zorgt een drukgevoede 5-liter V8 voorzien van nieuwe benzine-injectoren, een sportuitlaat, een geherprogrammeerde ECU en een luchtinlaat met meer ademcapaciteit. Maar dat zijn natuurlijk niet de enige wijzigingen. De Hennessey Velociraptor 600 supercharged - want zo heet het beest - bezit 17-duimswielen met errond BFGoodrich-banden met een diameter van 33 duim, alsook zwarte wielbogen en een aangepaste snoet geschikt voor pechverhelping. Let wel: voor de forse voorbumper, de winch en een op ruwe terreinen afgestelde ophanging dient te worden bijbetaald. Al is dat natuurlijk iets waar wij in België geen last van zullen hebben. De Velociraptor gaat namelijk - net als alle andere Hennessey-producten - aan onze neus voorbij. In de VS vraagt de autobouwer er alvast minstens $ 73.500 voor (omgerekend € 58.900) en de oplage is bepaald op slechts 500 stuk. Elk exemplaar wordt weliswaar met 3 jaar garantie (of tot 36.000 afgelegde mijlen) verkocht.