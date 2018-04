Volvo zet massaal in op online

Door: ADD

De Zweedse autofabrikant kondigt aan dat ze hun marketingactiviteiten radicaal veranderen.

Eén salon per continent

Zo plannen zij onder andere een sterk verminderde aanwezigheid op autosalons. In de toekomst zal de constructeur zich beperken tot één autoshow per continent. Naast de Detroit Motor Show in de Verenigde Staten en afwisselend Peking en Shanghai in China, zal Volvo in Europa inzetten op het jaarlijkse Autosalon van Genève. Zo vallen dus de IAA in Frankfurt volgend jaar en ook het Autosalon van Parijs uit de boot.

Autosalons zijn een traditionele aangelegenheid

Onze landgenoot Alain Visser, de Senior Vice President Marketing, Sales en Cusomer Service van de Volvo Car Group, verklaart de stap als volgt: "Autosalons zijn veeleer een traditionele aangelegenheid waarop de merken elkaar verdringen in de strijd om de aandacht van de media." In plaats daarvan mikt Volvo op zelfgeorganiseerde evenementen waar de media en de klanten gerichter geïnformeerd en doeltreffender aangepakt worden.

Wat met Brussel?

Betekent dit nu dat Volvo zal verdwijnen op het autosalon van Brussel? In De Standaard Online wijst de woordvoerder van Volvo Cars Belgium, René Aerts, erop dat het om de grote ‘ontwikkelingssalons’ gaat en dat Brussel een 'verkoopssalon' is: “Volvo Zweden heeft beslist om nog maar drie ontwikkelingssalons te ondersteunen. Maar dat wil niet zeggen dat we niet meer aanwezig zullen zijn in Brussel.”

Herverdeling reclamebudget

De Zweden melden verder dat zij ook hun reclamebudget grondig gaan herverdelen. Zo zullen de sponsoringsactiviteiten teruggeschroefd worden. Enkel in de Volvo Ocean Drive blijven zij actief. Onder meer golf, paardenraces en culturele evenementen zullen voortaan van een kale Volvoreis terugkeren.

Volvo Way to Market

Het vrijgekomen budget zal geïnvesteerd worden in de onlineverkoop en -marketing. Die nieuwe strategie dopen ze “Volvo Way to Market” en moet er in samenwerking met de dealers tegen 2018 voor zorgen dat er meer online auto's verkocht worden.