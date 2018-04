Skoda bouwt 1 miljoen auto’s per jaar

Door: BV

Het was in de 119-jarige geschiedenis van het merk nog nooit voorgevallen dat er in één jaar meer dan 1 miljoen nieuwe wagens werden geproduceerd. Maar op 10 december liep al de 1 miljoenste Skoda van 2014 van de band. Dat betekent ook dat het bedrijf z’n productie sinds de opname in de VW-Group in 1991 kon verzesvoudigen.

Gedreven door China

Skoda heeft op dit ogenblik zeven modelreeksen en meer dan veertig modelvarianten in de aanbieding. Begin jaren negentig focuste het het Tsjechische merk nog eenzijdig op zijn thuismarkt en de Centraal- en Oost-Europese landen. Vandaag verkoopt het zijn producten in meer dan 100 landen wereldwijd. Sinds 2010 is China de sterkste individuele markt. In de eerste elf maanden van 2014 was de Chinese markt goed voor ongeveer een kwart van alle verkopen van het merk.