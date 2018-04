Lexus toont eerste stukjes snelle GS F

Door: BV

Dat het om een pittige variant van de GS gaat, dat zegt Lexus er zelf niet bij. In de communicatie beperkt het bedrijf zich tot de mededeling dat het gaat om een nieuwe Lexus die klaar is voor het circuit. En dat amper een week nadat we de RC F op weg en circuit uitgelaten hebben…

5 liter V8?

Of het nu over de GS gaat, dan wel over een ander performance-model, is dus nog niet duidelijk. Over hoogstens een maand is er uitsluitsel, want Lexus onthult hem op het Autosalon van Detroit. Maar wij durven nu al gokken dat de 5-liter V8 uit de RC F ook hier terug te vinden zal zijn. Misschien zelfs met nog meer dan 477pk. Het is immers erg onwaarschijnlijk dat de Japanners die motor voor slechts één toepassing zouden ontwikkelen.