BMW bedenkt zich over waterstofauto

Door: BV

BMW zou op het Autosalon van Detroit, dat begin januari de deuren opent, uitpakken met een concept car voor een waterstofauto. Een aankondiging daarover stond al op de Amerikaanse perswebsite van het merk. Maar het prototype zal nu toch niet tentoongesteld worden en de aankondiging is met stille trom verdwenen. BMW heeft zich bedacht.

Samen met Toyota

De waterstofauto zou gebruik maken van een brandstofcel die waterstof gebruikt om stroom op te wekken en vervolgens een elektromotor aan te drijven. BMW houdt het op een ‘technologie die samen met Toyota is ontwikkeld’. Het gaat in wezen om de technische structuur van de reeds aangekondigde Toyota Mirai FCV. Die zou, voorzien van een ander koetswerk, in het gamma opgenomen kan worden als BMW i5.

Nu BMW besloten heeft om de concept car niet tentoon te stellen in Detroit, is het Autosalon van Genève een grote kanshebber voor de première.

Waarom bedenkt BMW zich?

BMW probeert zo weinig mogelijk ruchtbaarheid te geven aan z’n gewijzigde strategie. Dat betekent eveneens dat het bedrijf geen uitleg wil geven. Het is evenwel niet ondenkbaar dat lagere brandstofprijzen er voor iets tussen zitten. Terwijl in Europa de daling van de olieprijzen op de internationale markten slechts beperkt voelbaar is aan de pomp, ging de prijs voor fossiele brandstoffen in de VS al gevoelig omlaag. Dat verslapt de aandacht van het Amerikaanse publiek voor brandstof- en CO2-zuinige technieken.