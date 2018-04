Dit zijn de VAB Gezinswagens van 2015

Door: BV

Aan verkiezingen voor allerlei auto’s van het jaar geen gebrek. Aan die van de VAB besteden we bij Auto55 echter graag aandacht, omdat ze op verschillende vlakken interessant is. Om te beginnen gaat het erg duidelijk om een gezinswagenverkiezing, wat betekent dat aspecten als gebruikskost en praktische inzetbaarheid wel eens zwaarder durven doorwegen dan bij andere auto van het jaar-verkiezingen wel het geval is. Bovendien is het een langlopende verkiezing (dit is de 28ste jaargang al!) die z’n sporen reeds verdiende. En tenslotte gaat het om een interessante formule die rekening houdt met de mening van 25 professionele journalisten, maar ook met die van 84 gezinnen. En dit zijn de resultaten voor 2015:

Categorie tot € 18.000

In de eerste categorie, zo weet de VAB, domineert de nieuwe zuinige benzinemotor. Iets waar de organisatie van zegt dat je er ook mee moet oppassen, omdat ze gemiddeld 24% meer verbruiken dan aangegeven. De organisator weet ook dat gezinnen erg veel aandacht hebben voor ruimte, degelijkheid en veiligheid. En ook voor een beetje frivoliteit. Want dat is toch het meest onderscheidende kenmerk van de winnaar: de Citroën C4 Cactus. Die haalt het met 176 punten voor de Peugeot 2008 (161 punten) en VW Polo (153 punten).

Categorie tot € 28.000

In de tweede categorie kan je je al heel wat meer permitteren. En opvallend is hier dat er ondanks een erg veelzijdig deelnemersveld, werd gekozen voor beproefde concepten. Op de eerste én tweede plaats staan breaks. De Peugeot 308 SW, die ook de Europese Auto van het Jaar is, wordt hier nogmaals beloond. Hij haalt het met 178 punten, onder meer omwille van z’n zuinige diesel, comfort en goed gesmaakte uiterlijk. Op de tweede stek staat de Octavia Combi met 155 punten. Pas op de derde plaats staat een ander concept. Een monovolume, de Zafira Tourer, die 134 punten haalt. Opvallend, de talrijke ingeschreven SUV's komen hier niet aan de bak.

Elektrische auto’s

De VAB voegde ook nog een categorie met hybride of elektrische gezinswagens toe. Vooral omdat dat trendy is. Daarin haalde de e-Golf het van de Renault Zoë en Audi A3 e-Tron.