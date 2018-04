Pirelli krijgt speciale Avantador LP 700-4

Door: BV

Lamborghini werkt al jaren, wat zeggen we, decennia samen met Pirelli. Als fabrikant van supersportwagens heb je daar nood aan, want zonder speciaal voor jouw auto ontwikkeld rubber, doet die niet wat hij moet doen. De bandenfabrikant heeft dat beetje eer dus wel verdiend.

Specifiek uiterlijk

De Pirelli Editiion van de Aventador LP 700-4 combineert een matte en glanzende afwerking. Er zijn twee mogelijkheden. In het eerste geval is er mat zwart voor dak, dakstijlen, motorafdekking en spiegels. Dat kan gecombineerd worden met Giallo Spica, Rosso Mars, Bianco Isis, Nero Aldebaran, Grigio Liqueo or Grigio Ater. Kleuren die glanzend worden aangebracht.

In het tweede geval voert Lamborghini de zwarte bovenzijde glanzend uit, en kan je voor de rest van de auto kiezen tussen vier matte koetswerkkleuren: Giallo Spica, Rosso Mars, Bianco Isis, Nero Aldebaran, Grigio Liqueo of Grigio Ater.

Geen woord over de prijs

Lamborghini levert zowel een coupé als een roadster in deze uitvoering en de orderboeken zijn vanaf heden geopend. Maar over de prijs is met geen woord gerept. Weerom geldt: als je het moet vragen… Meer details over de Lamborghini Aventador LP700-4 vind je hier.