Cadillac CTS-V neemt M5 in het vizier

De snelste BMW 5 (en Mercedes E) het vuur aan de schenen leggen, dat is waar het de nieuwe Cadillac CTS-V om gaat. En de grote broer van de eerder onthulde ATS-V heeft daarvoor meer nodig dan een door turbo's aangevuurde zescilinder. Om de klus te kunnen klaren, doet de vierdeurs-Amerikaan beroep op een door een supercharger geholpen 6.2l V8 die maximaal 649pk en 855Nm koppel via een achttrapsautomaat richting achteras versluist. Het resultaat met het gaspedaal helemaal ingedrukt? Een sprinttijd tot 100 van 3,7 seconden en een top van 322km/u.

Om minder ervaren chauffeurs bij te staan, is de Cadillac CTS-V uitgerust met een elektronisch sperdifferentieel op de achteras dat inwerkt op de remmen. Die zijn van Brembo. En als bestuurder kan je kiezen uit 4 verschillende rijmodi: Tour, Sport, Track and Snow. Vanaf de tweede helft van 2016 gaat het model de verkoop in.