Leegloop BMW gaat door, Hyundai vangt dikke vis

Door: BV

Waar het aan ligt, kunnen we u niet vertellen. Maar BMW heeft het de jongste tijd erg moeilijk om z’n toplui te houden. Eerder deze maand kondigde Herbert Diess aan z’n plaats aan het hoofd van de BMW ontwikkelingsafdeling te ruilen voor een vergelijkbare functie bij Volkswagen. Nu springt een tweede dikke vis uit de vijver. En het is Hyundai dat hem binnenhaalt.

Verantwoordelijk voor performance-modellen

Albert Biermann (57) staat aan het hoofd van de ingenieursafdeling bij BMW M. Meer specifiek is hij er verantwoordelijk voor rijgedrag en ontwikkeling. En hij is meer dan behoorlijk merktrouw, want hij werkt al dertig jaar bij het Duitse bedrijf. Nu verhuist hij echter naar Seoul. Hyundai zet hem er immers aan het hoofd van het ’N’ modellenprogramma. Een letter die verwijst naar het Namyang testcentrum van het bedrijf (foto boven) en die binnenkort synoniem moet zijn voor snelle en briljant rijdende Hyundai’s. Biermann krijgt niet alleen de leiding over dat nicheprogramma, maar zal er ook voor zorgen dat alle toekomstige producten van het merk over betere rijeigenschappen beschikken.