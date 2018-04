Miami Vice Ferrari Testarossa kopen? Dat kan!

Door: BV

Veel meer onversneden ‘eighties’ dan Miami Vice wordt het niet. De televisiereeks liep van september 1984 tot mei 1989 en was op verschillende manieren revolutionair. De beeldvorming, decors, verhaallijnen en soundtrack verlegden allemaal de grenzen.

Miami Vice Ferrari

Autofreaks herinneren zich de televisiereeks ook omdat undercoveragent Sonny Crockett (gespeeld door Don Johnson) de eerste twee seizoenen rondreed in een zwarte Ferrari 365/4 GTB Daytona Spyder. Geen echt exemplaar overigens, maar een replica dat gebaseerd was op een Corvette. Meer daarover lees je in ons dossier over de helden van het kleine scherm.

Na twee seizoenen was de reeks zo succesvol dat Ferrari het welletjes vond met die goedkope Daytona-kopie. Het stuurde daarom twee zwarte Testarossa’s op. Eén van die twee exemplaren is nu te koop. Gebouwd in 1986 en met maar 16.000 mijlen op de teller. En hij is wit, want de producers hadden besloten dat dat hun leven omwille van de talrijke nachtopnames (en opname-apparatuur die nog niet zo geavanceerd was) makkelijker zou maken. Beide geschonken exemplaren werden daarom gespoten.

Wat is de prijs?

Kopen kan je op Ebay. Maar je moet wel diepe zakken hebben. Er wordt zo maar eventjes 1,75 miljoen dollar voor gevraagd. Dat is vlot 1,6 miljoen meer dan een Testarossa zonder TV-verleden je zou kosten.