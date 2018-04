Mazda LM55 concept is net op tijd voor kerst

Door: BV

Mazda heeft nog een kerstcadeautje klaar voor de gamers van het erg populaire GranTurismo 6 game. Dat is is deze LM55 Vision GranTurismo concept. Een virtuele kijk op de Le Mans racer van de toekomst.

Wendbare elegantie

Mazda heeft pochrechten als het op Le Mans aankomt. In 1991 won het bedrijf daar immers met de 787B met wankelmotor. Techniek die daarop prompt werd verboden (wat op zich al genoeg zegt). Deze LM55 is een nieuwe kijk erop. Met in het front stijlelementen die aan recente Mazda’s doen denken, maar vooral met silhouet dat zowel snelheid als elegantie predikt.

De auto wordt beschikbaar in het game na het installeren van de ‘Holiday Season Update’. Dat is gratis.