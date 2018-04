Vrouwen willen sex-appeal

Door: ADD

Wat willen vrouwen? Een kleine, kleurrijke en wendbare auto? Daarover zou je kunnen discussiëren. Wat wel vaststaat is dat ook vrouwen zo hun favorieten hebben. En die zijn nu officieel door een internationale jury in zeven categorieën verkozen. In totaal namen 23 vrouwelijke autojournalisten uit 16 landen hun auto's van het jaar onder de loep.

Luxe en power

De overlappende winnaar die op basis van criteria zoals veiligheid, prijs-kwaliteit en sex appeal gekozen werd, is de Mercedes S-Klasse. Deze luxehengst uit Stuttgart zegevierde zelfs twee keer, want ook in de categorie van de meest luxueuze auto behaalde de S-Klasse de eerste plaats.

Familie-auto? Als het moet

Omwille van zijn indrukwekkende zuinigheid werd Honda's kleine Jazz bekroond. Bij de familiewagens won de Audi A3. Een andere telg uit Ingolstadt schopte het tot "Women Sports Car 2014": de Audi S3.

De elektro-sedan Tesla Model S werd tot groenste auto gekroond. En dat de dames in de categorie van de SUV's voor de luxe off-roader Range Rover Sport gekozen hebben, is niet verwonderlijk.