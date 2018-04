Kijk, een Suzuki Alto Turbo

Door: BV

Suzuki is er met meer informatie over de kleine Alto. Die blijft voortaan binnen Japan (in onze contreien wordt hij vervangen door de Celerio), waar hij in het segment van de kei-cars valt. Ook deze bijgepeperde versie moet het dus stellen met een 660cc motortje, maar hij krijgt wel een turbo voor extra pit. Je kan het combineren met een vijfbak of een CVT-automaat al is dat niet waar het echt om te doen is.

Suzuki Alto Turbo RS

Deze Alto Turbo RS gedoopte creatie mag dan wel 60kg minder wegen dan z’n voorganger, de prestaties zijn niet van het hoogste belang. Maar de looks, daar werd wel wat aandacht aan besteed. En z’n retrolijnen worden gecombineerd met klassieke accenten. Rood voor de spiegelhuizen en de 17-duims velgen, en een specifieke striping moeten vooral nostalgici aanspreken.