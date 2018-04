GM heeft CrossVolt, gaat Prius achterna

Door: BV

Een onverdeeld succes kan je de Chevrolet Volt niet noemen. Op de rijeigenschappen en verfijning viel echt niet veel aan te merken, maar General Motors vond lang niet zoveel klanten voor het model als het wel had gewild. En al helemaal niet in Europa, waar zowel de Volt als tweelingbroer Opel Ampera zelfs tegen fors lagere tarieven onvoldoende snel buitengewerkt konden worden. Het bedrijf geeft echter nog niet op. Van de tweede generatie Volt hebben we al een teaser gezien en nu heeft het bedrijf ook de naam CrossVolt geregistreerd. Dat voedt de speculaties dat er van de Volt een SUV-achtige of monovolumevariant op de planning staat. En dat komt niet uit de lucht vallen…

Chevrolet Volt monovolume

In 2010 stelde Chevrolet op een autobeurs in China immers al eens de Volt MPV5 concept car voor. Een auto die in essentie de structuur van de Volt gebruikte, plaats bood aan vijf inzittenden maar - vooral - tot 1.760l bagage kon slikken. Het heeft er dus alle schijn van dat GM die denkpiste nog steeds niet heeft verlaten.