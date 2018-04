GTS is MG's nieuwe cross-over

Door: AUTO55

Wat je op de foto's ziet, is de definitieve productieversie van de MG CS die zich in april van vorig jaar voor het eerst liet zien. De vierwielaangedreven cross-over werd voor de één of andere reden GTS gedoopt en zal in eerste instantie enkel in China worden verkocht.

Onder de kap ligt een tweeliter turbobenzinemotor die 220pk en 349Nm koppel ontwikkelt en zich aan een zestrapsautomaat met dubbele koppeling laat paren. Naar honderd sprinten lukt in 8 seconden. In een later stadium zal de MG GTS misschien ook met een éénliter driecilinder, een 1.4 en een 1.5 worden uitgerust. Wij hoeven er in ieder geval niet van wakker te liggen.