VW Passat GTE voor politie Helgoland

Door: AUTO55

Op ongeveer 70km van de kust van Duitsland (in de Noordzee) ligt Helgoland, een amper 1,7km² groot eiland waar Halunder freesk wordt gesproken en waar fietsen en auto's verboden zijn. Er is wel een klein busje waarin toeristen worden rondgereden, maar veel meer auto's zal je er niet tegenkomen. Behalve als ze elektrisch zijn. Of toch deels, zoals de gloednieuwe VW Passat GTE die de plaatselijke politiemacht overhandigd kreeg (zie foto's).

Met een Passat GTE kan in principe tot 50km worden afgelegd zonder van de benzinemotor gebruik te maken. Gemiddeld stoot het model op papier 45g/km uit. Of een 215pk sterke politieauto noodzakelijk is voor een gebied van amper een zakdoek groot, is een andere vraag.