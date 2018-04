Mercedes toont autonomous driving concept

Door: BV

Volgende week opent de Consumer Electronics Show (CES) in het Amerikaanse Las Vegas. Een beurs waar, zo zou je denken, autobouwers tussen de mobiele telefoons en nieuwe keukenrobots niet zo veel te zoeken hebben. En toch zijn ze er jaar na jaar nadrukkelijker aanwezig. Er wordt immers flink wat aandacht gegenereerd als je er nieuwe snufjes voorstelt. Zoals Audi dat er het nu bijna exact een jaar geleden voor het eerst het digitale dashboard van de Audi TT toonde. Dat was lang niet het eerste in z’n soort, maar het werd er niettemin onthaald als een heuse revolutie. Ditmaal is in elk geval Mercedes present. En wel met een concept voor een zelfrijdende auto.

Vooral het interieur is van belang

Als de auto zichzelf bestuurd, vallen een hoop bekommernissen voor de ontwerpers weg. Dan zijn zaken als zichtbaarheid rondom meteen minder belangrijk. Maar de binnenruimte, die dan een sociale functie vervult, kan veel vrijer ingevuld worden. Mercedes toonde eerder al eens hoe het die binnenkant ziet, en we verwachten veel overeenkomsten met deze concept. Met onder meer naar elkaar toe draaiende zetels.

Die aandacht voor een maximale binnenruimte vertaalt zich aan de buitenkant naar een opvallend grote wielbasis (om ruimte te creëeren). En dat terwijl deze eerste teaser suggereert dat aerodynamica daarnaast het meest doorslaggevende element was. Die wordt geholpen door bijvoorbeeld de afwezigheid van buitenspiegels. Iets wat Google bij z’n reeds rijdende prototypes ook achterwege wou laten, maar geen toestemming voor kreeg.