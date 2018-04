Lotus wil 2014 zo snel mogelijk vergeten

Door: BV

Lotus boekte in 2014 een verlies van bijna € 92 miljoen. Dat cijfer is overigens niet zo erg als het resultaat van 2013. Toen verloor de Engelse nicheconstructeur ruim € 216 miljoen. Maar het bedrijf moest afgelopen jaar vooral 325 werknemers ‘laten gaan’. Dat is zowat één werknemer op vier. Niet onlogisch want het bedrijf bouwt niet eens 2.000 voertuigen op jaarbasis.

Wat brengt 2015?

De eerste signalen zijn alvast hoopvol. Zo gaat de Exige S met automaat volgende maand al in de verkoop. En op het Autosalon van Genève zullen de Britten in maart een facelift van de Evora voorstellen.

Geen nieuwe Lotus Esprit wel Evora crossover

Op het Autosalon van Parijs in 2010 gooide Lotus nog grote ogen door een compleet gamma voor te stellen aan concept cars. Maar intussen rommelde het aan de top en werkte het bedrijf zich in een financiële strop. Nochtans was het project voor een nieuwe Esprit (foto) ‘ver gevorderd’. En toch hoef je er je adem niet voor in te houden. Hij komt niet. Een crossover op basis van het Evora-platform staat dan weer wel op de planning, maar die is nog jaren van introductie verwijderd. Jaren waarin heel wat kan gebeuren…