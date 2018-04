Mazda verkleedt de Suzuki Alto

Door: BV

Al sinds 1962 heeft Mazda de Carol in z’n Japanse catalogus. Dat het is het kleinste autootje dat de autobouwer er aanbiedt in het segment van de zogeheten kei-cars. Dit zijn de eerste beelden van de nieuwste generatie. Die was en is al lang niet meer door Mazda zelf ontwikkeld. Het gaat hier over een Suzuki Alto met nieuwe merklogo’s op. De 660cc benzinemotor is er in een atmosferische en een turbovorm, net als bij de andere Japanner.

Geen Suzuki Alto meer voor Europa

En nu we het toch over de Suzuki Alto hebben - het bedrijf maakt die niet langer voor de Europese markt. Bij ons wordt die vervangen door de Celerio, die een vormgeving heeft die minder specifiek Japans is. En dat betekent ook dat we deze guitige turbo moeten missen.