Corvette ZR1 uit 1990 met 204km op de teller is te koop

Door: BV

Op Ebay staat een Corvette uit 1990 te koop die, om niet te overdrijven, spaarzaam gebruikt is. De ZR1 heeft 127 mijlen of amper 204km op de teller staan.

Corvette ZR1

Het exemplaar in kwestie is één van de eerste die van de productieband rolde. De ZR1 werd pas in 1990 gelanceerd en bleef tot 1995 in de catalogus. Hij kostte bijna dubbel zo veel als de instap-Corvette, maar had dan wel een 5,7l V8 met 375pk en 500Nm onder de kap. Naar hedendaagse normen lijkt dat niet eens zo veel, maar het was toch voldoende voor een sprinttijd van 4,5 seconden (naar 96km/u) en een top van 290km/u. Eén van de onderscheidende eigenschappen van de ZR1 was z’n actieve ophanging.

Een koopje zal dit niet eens ingereden exemplaar niet worden. Maar hij zal naar verwachting nog altijd 5 miljoen euro lager aftikken dan deze unieke Corvette racer uit 1956.