103 auto's voor wereldrecord burnouts

Door: BV

Op 31 december van afgelopen jaar, kwamen in het Australische Canberra 107 auto’s samen voor een verbetering van het wereldrecord ‘simultaan burnouts doen’. Het vorige record, overigens van dezelfde organisatoren, werd op 4 januari 2013 gevestigd met 69 deelnemers.

Langer dan 30 seconden banden martelen

Het nieuwe wereldrecord, dat je kan bekijken in bijhorende video, werd finaal gevestigd op 103 voertuigen. Vier auto’s werden niet geteld omdat die er niet in sloegen minimaal 30 seconden aan een stuk hun banden tot rook te doen opgaan. Hoe de heren van het Guinness Book of World Records, die aanwezig waren om de poging te verifiëren, die vaststelling hebben kunnen maken, is ons niet bekend. Je ziet werkelijk geen hand voor je ogen.