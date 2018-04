Man leeft 50 jaar met richtingaanwijzer in arm

Door: BV

Het gaat om de Amerikaan Arthur Lampitt. Die had 51 jaar geleden een ongeluk met een Ford T-Bird uit 1963. En omdat de veiligheidsvoorzieningen toen nog lang niet waren wat ze nu zijn, was hij er erg aan toe. Hij had onder meer een bekkenbreuk, die destijds alle aandacht vergde van het medische personeel. Een verwonding aan de arm ging daarom grotendeels ongemerkt voorbij en genas gewoon.

Metaaldetector

Goed tien jaar geleden passeerde Lampitt een metaaldetector in een gerechtsgebouw. Die ging af, waarop een nader onderzoek volgde. Op rontgenfoto’s was toen een metalen voorwerp te zien, ruwweg het formaat van een potlood. Maar omdat Lampitt er geen last van had, werd er niets aan gedaan. Tot hij eind 2014 wel last kreeg en z’n arm ontstak na het versleuren van een betonblok.

Dashboardelement aan boord

Een chirurg verwijderde het ‘vreemde object’ en kwam tot de constatatie dat het ging om de hendel voor de bediening van de richtingaanwijzers. Die was tijdens het ongeval 51 jaar eerder in de arm van de nu 75-jarige Lampitt terechtgekomen. Het stuk was bijna 18cm groot.

De Amerikaan die, zo speculeren we, nooit last had van ijzertekort, zal geen afscheid nemen van het onderdeel. Hij wil het laten verwerken tot sleutelhanger.