Hollands met pit: Donkervoort D8 GTO Bilster Berg

De Nederlandse sportwagenbouwer Donkervoort opende vorig jaar een extra vestiging bij het Duitse circuit van Bilster Berg. Iets wat een beetje autobouwer natuurlijk viert met een speciale editie. En kijk, hier is de Donkdervoort D8 GTO Bilster Berg Edition. Een exclusief speeltje, want meer dan 14 stuks zullen er niet van gemaakt worden.

Helemaal klaar voor het circuit

Zo’n D8 GTO wordt altijd al opgetrokken uit carbon, dus daar iets niets aan gewijzigd. En wie hem wil herkennen (als je al het geluk hebt van een Donkervoort in het wild te spotten) zal het moeten doen aan de grille of één van de typeplaatjes.

Onderhuids is er meer aan de hand. Zo is er een nieuwe stabilisatorstang achteraan. Dat kon omdat semi-slicks van Hankook meer tractie en grip leveren. En bij alle wielen zitten nu schokdempers van Intrax. Zitten doe je in kuipjes met een vierpuntsharnas en je wordt ook nog eens door een extra rolkooi beschermd.

En de motor?

Dat is nog steeds een 2,5l turbomotor die bij Audi van de band liep, maar erna flink onder handen is genomen. 380pk ontketent hij. Dat is niets meer dan een andere D8 GTO en ook de acceleratietijd van het pluimgewicht bleef gelijk met amper 2,8sec voor de honderdsprint. En toch is ook hier wat aan veranderd. De centrale wordt gekoppeld aan een racekoppeling en erin zit nu een lichter vliegwiel. Dat betekent dat de motor een stuk alerter aan het gas hangt.