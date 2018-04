VW Golf van de toekomst reageert op handgebaren

Door: BV

Vorig jaar was het Audi dat op de Consumer Electronics Show in Las Vegas een blik gunde op het toekomstige dashboard van z’n modellen. Dit jaar is het Volkswagen dat hetzelfde doet. Er staat een speciaal aangeklede VW Golf R te blinken met een boordplank die we over afzienbare tijd terug zullen vinden in het model. De naam verwijst naar het touchscreen dat in de middenconsole zit, en dat is geen kleintje.

Golf met digitaal intstrumentenbord

Volkswagen rolt de digitale tellerpartij die exact één jaar geleden op dezelfde plaats debuteerde in Audi’s TT, verder uit over z’n verschillende modellen. Wie bijbetaalt kan ze al krijgen op de jongste VW Passat en het komt ook naar de Golf. Het design ervan is natuurlijk aangepast en je kan op basis van je ingesteldheid kiezen. LED-sfeerverlichting die 16,7 miljoen verschillende kleurcombinaties kan weergeven, gaat daarmee mee.

Tablet in de middenconsole

Het 12,3” grote scherm voor de neus van de bestuurder is echter niet het grootste nieuws. Dat is de 12,8” grote tablet die in de middenconsole zowat alle knoppen en bedieningselementen vervangt. Je zal er ook zaken als de instelling van de elektrische zetels en airco mee kunnen regelen, naast reeds alom bekende functies als het navigatiesysteem. En natuurlijk zal je ook van dit scherm het uiterlijk kunnen aanpassen.

Het dak openen met gebaren

Nog één aardigheidje heeft deze Golf R Touch concept in petto: aan de binnenzijde monteerde VW een 3D-camera. Die herkent wanneer de bestuurder met z’n hand naar het dak reikt. Op dat ogenblik volstaat het om een handgebaar te maken om het schuifdak te bedienen. Van voor naar achter wuiven om het te openen, terwijl een gebaar van achter naar voor het vanzelfsprekend weer sluit.