Van de makers van de Ariel Atom: de Nomad

Door: BV

De constructeur van de lichtgewicht Atom waagt zich aan een offroadavontuur. De teaser voor deze Nomad gedoopte Buggy lag al onder de kerstboom, maar nu krijgt de wereld hem helemaal te zien.

Ariel Nomad

De basis voor deze terreinbuggy is nog steeds de Atom, maar er is natuurlijk behoorlijk aan het onderstel gewerkt. Met name aan de ophanging, want zo’n achterwielaangedreven duinvreter moet het vooral hebben van een grote veerweg. De Britse constructeur monteert voor de gelegenheid ook een volledige rolkooi en zelfs een heuse voorruit. Kwestie van de mogelijke gevolgen van een koprol wat te beperken.

Nog altijd snel

Al die extraatjes maken van de Nomad nog steeds geen zware jongen. Hij zet 670kg op de weegschaal. Met een door Honda aangeleverde 2,4l viercilinder die 235pk en 300Nm opwekt en een kort schakelende zesbak erbij, kan die nog steeds naar 96km/u (60Mph) in 3,4 seconden. En hij stoomt ook door tot 201km/u.

En de prijs?

De Nomad wordt vanaf volgende zomer leverbaar. Hij is er vanaf € 29.250, af-fabriek (dus zonder BTW en belastingen).