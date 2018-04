Lexus GS F minder krachtig dan verwacht

Door: BV

Lexus presenteert de F versie van de GS. Dat is traditioneel de meest dynamische uit het aanbod, maar je ziet de BMW M5, Audi RS6 en Mercedes E-Klasse AMG niet meteen geïntimideerd in een hoekje wegkruipen. 477pk is veel, maar daarvoor is het niet genoeg.

Geen turbo

Anno 2015 is een motor die een turbo of supercharger ontbeert een grote zeldzaamheid. Zelfs de Amerikanen kiezen dezer dagen vaak voor een compressor. En in Europa voldoet één turbo in de meeste gevallen al lang niet meer. Maar deze Lexus, die heeft niets van dat alles. Maar wel 8 cilinders en 5 liter longinhoud.

Hoe krachtig is de Lexus GS F?

De achtcilinder perst er zonder hulp nog altijd 477pk en 527Nm uit. Net zo veel als de Lexus RC F, waar deze redactie onlangs al van kon proeven. En we hadden toch ingezet op wat meer vermogen voor deze vierdeurs. Hij staat per slot van rekening hoger op de Lexus-ladder.

Het onderstel

Voor extra stijfheid werd de carrosserie van de GS F verstevigd en ging het onderstel opnieuw naar de tekentafel. Het resultaat daarvan is volgens de constructeur een mix tussen comfort en sportiviteit. Die laatste eigenschap wordt geholpen door het standaard aanwezige Torque Vectoring Differential (TVD), dat het buitenste wiel meer vermogen geeft in bochten en daarmee de auto als het ware de bocht om duwt. Het kent drie standen: Standaard (lichtvoetig, maar stevig), Slalom (zeer direct reagerend op commando's) en Track (met extra stabiliteit bij hoge snelheden).

Prestaties

We zijn er ook erg op gebrand te weten hoe snel de Lexus GS F zich naar 100km/u rept of wat de topsnelheid is. Maar dat mogen we nog niet weten.