Eindelijk: BMW ontdekt het touchscreen

Autobouwers worstelen al jaren met de almaar uitgebreidere mogelijkheden van hun infotainmentsystemen. En dan vooral wat de bediening ervan betreft. De Duitser premiumconstructeurs - Mercedes, Audi en BMW - hanteren elk hun eigen systeem. Bij Mercedes heet het Comand, bij Audi MMI en BMW gebruikt de iDrive. Alle systemen maken gebruik van conventionele schakelaars en draaiknoppen en geen ervan is vrij van zonden. En dat terwijl de oplossing voor de hand ligt: het touchscreen. BMW ziet nu alvast het licht.

Nieuwe iDrive reageert op gebaren

Op de CES-beurs pakt BMW uit met een iDrive die gebruik maakt van een aanraakgevoelig scherm. Dat is gegarandeerd een stap vooruit, want met je vinger duwen op wat je nodig hebt, is de meest natuurlijke handeling. We verwachten het nieuwe systeem aan boord van de BMW 7-Reeks die begin 2016 vervangen wordt en zich al zonder camouflage liet betrappen

Een in het dak gemonteerde 3D-sensor zorgt meteen ook voor extra functionaliteit. Zo kan de iDrive in dit prototype ook reageren op gebaren. Zo kan je een inkomend telefoongesprek gewoon wegwuiven. Het zou ons niet verbazen moest ook dat geïntroduceerd worden op de nieuwe Siebener, maar BMW mag zich wel haasten, anders gaat de VW Golf met de primeur lopen.

Tablets overal

Verder stelt BMW nog één extra aardigheidje voor. Dat is eigenlijk een Samsung-tablet waarop een BMW-app geïnstalleerd is. Via die app kunnen ook de achterpassagiers alle systemen in de auto bedienen. Dat is wellicht niet bedoeld om je nageslacht alle macht te geven, maar de Duitsers denken veeleer aan mensen die zich laten rijden door een chauffeur en toch de controle willen houden over zaken als de muziekkeuze en airco.