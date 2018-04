Seat Leon Cupra nu ook als break

Door: BV

Seat breidt de snelle Cupra-familie verder uit. Na een driedeurs en vijfdeurs Leon met dat label, is er nu ook een break. Dat is voor het eerst. Seat voorziet twee versies, met 265 of 280pk. De variant beleeft z’n werelddebuut volgende week op het Autosalon van Brussel.

Aangepast uiterlijk

Het recept dat ook het uiterlijk van de andere Cupra’s dicteert, is hier overgenomen. Dat betekent dat de ST op 18-duimers rust, dat hij donkere achterruiten krijgt, grotere luchtinlaten heeft aan de voorzijde en een namaak-diffuser etaleert aan de achterkant. Je krijgt er ook wat echte snufjes bij, zoals LED-koplampen.

In de koffer past, met de achterbank plat, nog altijd 1.470l. Dus je kan hem inschakelen voor een snelle verhuis. Doe je dat niet, dan laat je je in de watten leggen door de diep uitgesneden kuipzetels, het sportstuurtje, het aangepaste instrumentarium de leder-Alcantara-interieuraankleding met wit contraststiksel, aluminium pedalen en dorpelsierlijsten.

Hoe snel is de Seat Leon ST Cupra?

Het gaat natuurlijk allemaal om de extra ‘oomph’ van het model. De tweeliter turbomotor wekt minimaal 265pk op, maar er is ook een versie met 280pk. Die laatste ziet er nog een tikkeltje agressiever uit en rust top 19-duimers. En hij is vanzelfsprekend ook sneller. Eén tiende slechts, maar toch.

Wie met 265pk en een handbak de weg op gaat, rijdt na 6,2 seconden 100km/u. Daarna is netjes afgeregeld dat je elke keer je geld uitgeeft, je netjes één tiende sneller wordt. DSG-automaat met 265pk: 6,1 seconde. Toch 280pk, maar zelf schakelen? 6,1 seconde. Daar de DSG? 6,0. De DSG verbruikt wel een deciliter meer. Dat is dan 6,7l/100km.