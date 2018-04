Meer Infiniti Q60 Concept

Door: BV

Infinti gaat naar het Autosalon van Detroit en neemt mee: deze Q60. Een concept car en de voorbode voor een dynamische coupé van het merk. Een opvolger van de G 37 Coupé, waarvan het Japanse premiummerk wil dat hij klanten afsnoept van BMW (4-Reeks) en Audi (A5 Coupé).

Een echte 2+2

De eerste foto was er afgelopen week al, maar ditmaal is het bedrijf wat kwistiger en krijgen we ook de bips en het interieur te zien. Daaruit wil Infiniti dat we afleiden dat er ook achteraan comfortabel volwassenen kunnen plaatsnemen. Veel verder gaat het bedrijf niet. Meer nieuws, onder meer over de aandrijflijn is er volgende week.