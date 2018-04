Opel Cascada goes USA

Door: BV

Het gamma van het Amerikaanse automerk Buick is grotendeels samengesteld uit gerecycleerde Opels. Dat ook de Cascada - eigenlijk een Astra Cabrio - de oversteek maakt, mag dus niet verbazen. Volgende week debuteert de Duitser op het Autosalon van Detroit. Merklogo’s en een grille zullen naar verwachting de enige verschillen zijn. Buick plaagt op de valreep nog even voor de komst ervan met deze eerste blik op de stand. De Cascada neemt daarin een prominente plaats in.

Heet hij Buick Velite?

De Cascada, die over de grote plas niet zal aangeboden worden met de instapmotoren, krijgt wellicht wel een andere naam. De moniker ‘Velite’ circuleert al een hele tijd. Op 12 januari is er uitsluitsel.